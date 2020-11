La Pro League va récompenser la meilleure célébration «coronaproof» après chaque journée

« Le football est synonyme de passion», indique la Pro League dans un communiqué publié jeudi.

«Les buts et les victoires font ressortir des émotions. Dans un sport d’équipe, nous les fêtons tous ensemble. Toutefois, en période de respect de la distanciation physique, cela n’est pas une mince affaire. Nous devons alors trouver de nouvelles manières de partager notre joie de façon ’coronaproof’, c’est-à-dire en respectant une distance de sécurité

. En collaboration avec les clubs, la Pro League souhaite mettre davantage en avant les célébrations coronaproof. En compagnie des supporters, nous partons à la recherche, sur les médias sociaux de la Pro League et Eleven Sports, de la ’Pro Celebration of the week’ après chaque journée de championnat. Nous couronnerons la meilleure ’Pro Celebration’ à la fin de la saison. Nous nous réjouissons déjà de voir les buts et les célébrations de ce week-end !».