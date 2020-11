Coronavirus - Action "commerce à vendre" à Liège

Une action en soutien aux établissements Horeca et commerces dits non-essentiels a été lancée à Liège. En prévision de la réunion du comité de concertation ce vendredi, les intéressés réclament un plan de relance "immédiat, concret et viable avec des dates et des échéances".

Initié à Liège durant la première vague de la pandémie de Covid-19, le Collectif Wallonie Horeca avait mené une première action de soutien au secteur Horeca et à ses partenaires. En 48 heures, près de 2.000 membres avaient publié sur les réseaux sociaux une photo avec le message "Assiette vide". Le Collectif dénonçait l'absence d'informations à l'égard du secteur Horeca et de ses partenaires alors qu'une réouverture était évoquée. Cette fois, alors que l'Horeca et les commerces dits non essentiels ont à nouveau été contraints de fermer, il s'agit de sensibiliser les autorités à la nécessité de leur permettre de rouvrir alors que le comité de concertation doit se réunir ce vendredi.

"La situation sanitaire est grave, personne n'oserait le nier, mais la situation sociale et économique actuelle va finir par causer beaucoup plus de dégâts que la crise sanitaire elle-même. Pour nous, c'est rouvrir ou mourir! Si pour le gouvernement nos commerces ne sont pas essentiels, pour nous ils le sont", insiste le Collectif.