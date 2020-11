Nouveau chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman s’exprime pour la première fois. Reprise de la coopération avec le Congo, relations avec le monde politique, création d’une composante cyber et Europe de la défense, tout y passe.

Entretien

Chef de la Défense depuis juillet dernier, l’amiral Michel Hofman s’est fait discret depuis lors. Quatre mois plus tard, il sort du bois pour faire part de sa vision de ce que doit être l’armée belge dans les prochaines années, du rôle qu’elle doit jouer en Belgique et à l’international, et des moyens dont elle dispose pour le faire.

Quel est le plus gros défi que vous avez identifié lors de votre prise de fonction ?