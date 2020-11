Et ce roman vous fait beaucoup de bien et vous ébranle complètement. Ce paradoxe est le signe des grands livres. C’est tellement puissant, tellement hors norme, tellement stupéfiant, qu’on en subit un choc. Emotionnel, intellectuel, littéraire. Qu’on sourit béatement, tant on est heureux d’avoir lu ces 510 pages bien tassées. Et qu’on plonge en même temps dans de profondes réflexions. Un livre qui vous transporte et vous fait penser. Le nirvana.