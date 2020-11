Coronavirus: fêter Noël, la pire idée de l’année?

Covid ou pas. Seconde vague terminée ou pas. Les Belges fêteront Noël. À côté des virologues et historiens plutôt frileux au regard des données dont ils disposent, les psychologues soulignent l’importance de ce rendez-vous annuel pour notre bien-être mental.

Les rassemblements en intérieur ne sont pas une bonne idée? Et pourquoi ne pas faire une balade en famille à l’extérieur, pour voir le sapin sur la Grand-Place de Bruxelles, par exemple? - Pierre-Yves Thienpont.

A cette période de l’année, la perspective de Noël s’affiche d’habitude en grand partout. Dans le contexte actuel d’une seconde vague pas encore maîtrisée, le doute subsiste : va-t-on pouvoir célébrer Noël en famille d’ici un mois ? En attendant que le politique se prononce sur ce qui sera autorisé ou non, l’UCLouvain a réuni une quinzaine de ses experts pour débattre en ligne. Tous se rejoignent sur un point : la question n’est pas de savoir si on va fêter Noël, mais comment. Le philosophe Michel Dupuis invite en outre à se poser la question du pourquoi c’est important (ou non), comme d’autres mises à l’épreuve soulevées par cette épidémie.