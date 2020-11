Basket: dans le flou, les Lions vont tenter le coup

L’équipe nationale est en tête de son groupe, mais c’est une sélection expérimentale qui défie la Tchéquie ce vendredi et la Lituanie dimanche. Une victoire en deux matchs à Vilnius pourrait qualifier la Belgique pour l’Euro.

Une victoire, couplée à deux défaites du Danemark, dernier du groupe, et la Belgique sera assurée de participer à un cinquième Euro d’affilée avant même la dernière fenêtre internationale en février. C’est le scénario dont rêvent les Lions à Vilnius, qui accueille sous bulle et à huis clos les quatre rencontres de la deuxième partie du triptyque qualificatif. Ce n’est pas utopique. « Mais loin d'être évident pour autant », souligne Jacques Stas, le manager de l’équipe nationale, qui a remporté ses deux premiers matchs en février, grâce à une prestation étincelante face à la Lituanie à Mons et un déplacement bien géré à Copenhague.