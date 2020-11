Europa League: A 10 pendant 45 minutes, le Standard arrache la victoire dans les arrêts de jeu contre Poznan (2-1, vidéo)

Les Liégeois se sont imposés 2-1 grâce aux buts de Tapsoba (63e) et Laifis (90e+3) pour remédier au but polonais d’Ishak (61e). Avec 3 points au compteur, ils reviennent à la hauteur de Poznan et à 5 longueurs de Benfica, tenu en échec par les Rangers Glasgow (2-2).

Le résumé de la rencontre

L’attitude affichée par le Standard dans les premières minutes est très positive. Entreprenants, les Liégeois dominent, pressent mais ont du mal à traduire cela en occasions franches.

Il faut attendre la 15e minute et une infiltration de Collins Fai pour chauffer les gants de Bednarek une première fois.