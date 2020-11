«Fin 2017, David jouait comme un top 3 mondial…»

Germain, vous avez stoppé votre carrière il y a seulement deux ans, et vous voici déjà coach de David Goffin…

Oui, c’est sûr, c’est un super challenge pour moi. Je n’ai que deux saisons dernières moi sur le circuit en tant que coach (NDLR : 2019 avec Yanina Wickmayer et 2020 avec Ysaline Bonaventure) et c’est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Après son triste Roland-Garros, on a un peu parlé, David et moi, comme ça. Et puis, c’est devenu de plus en plus détaillé et, à partir de Paris-Bercy, on a évoqué cette collaboration. Je ne voulais pas laisser passer cette occasion.

Vous n’avez pas peur de manquer d’expérience pour coacher à ce si haut niveau ?