UE: Budapest et Varsovie se confortent dans leur veto au budget européen

Après concertation, Budapest et Varsovie promettent de faire bloc pour que disparaisse le lien entre respect de l’Etat de droit et octroi des fonds européens.

Pas de signe de relâchement de la position polonaise et hongroise sur le budget et le plan de relance européens. Après concertation, jeudi matin, ces deux pays maintiennent leur veto sur le paquet en raison du lien qui est fait dans le budget entre respect de l’Etat de droit et octroi des financements européens.

« Ni la Pologne ni la Hongrie n’accepteront une proposition qui sera jugée inacceptable par l’autre », ont déclaré ensemble les Premiers ministres hongrois, Viktor Orban, et polonais Mateusz Morawiecki. Et d’estimer que ceux qui conduisaient au blocage du budget et de la relance étaient ceux qui établissaient un lien entre Etat de droit et fonds européens.