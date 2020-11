Europa League: Gand battu et éliminé, l’Antwerp décroche trois précieux points

Jeudi soir, sur le coup de 18h55, La Gantoise jouait son avenir européen en recevant l’Etoile rouge de Belgrade. Pour garder un espoir, les Buffalos devaient battre leurs adversaires de deux buts. Malheureusement, ils se sont inclinés 0-2 et peuvent ainsi dire adieu à leur rêve de qualification pour le tour suivant.

Gand a vécu une campagne européenne très compliquée en signant quatre défaites en autant de rencontres. Il leur reste deux matches à jouer mais sans importance pour la suite de l’aventure.

De son côté, l’Antwerp a pris sa revanche sur LASK. Après avoir perdu lors de la première manche, le Great Old s’est imposé à l’extérieur 0-2 et signe ainsi sa troisième victoire en quatre rencontres. Avec neuf points, l’Antwerp est bien parti jouer des coudes avec Tottenham et Ludogorets (en fonction du résultat de jeudi soir entre les deux équipes).