Europa League : Leicester et ses Belges qualifiés comme Arsenal, Milan tenu en échec contre le LOSC

Menés au score suite à un but d’Elmusrati (4e), les Anglais ont égalisé via Barnes (9e) avant que Paulinho (24e) ne replace les Portugais aux commandes. Le jeune Luke Thomas (19 ans) a égalisé une deuxième fois (78e) avant le but de Fransergio (90e). Finalement, l’inévitable Jamie Vardy a offert le point du partage et de la qualification aux siens (90e+5). Avec 10 points à deux journées du terme, le Foxes comptent 3 longueurs d’avance sur Braga et 7 sur l’AEK Athènes et sur le Zorya Louhansk qui ne peuvent donc plus les rejoindre.

Autre club anglais engagé sur le coup de 19h, Arsenal n’a pas tremblé contre Molde en s’imposant 0-3. Vainqueurs 4-1 à l’aller, les Gunners ont frappé via Pepe (50e), Nelson (55e) et Balogun (83e). Avec 12 points sur 12, ils réalisent le sans faute pour se qualifier. Molde (6 points) et le Rapid Vienne (3 points, 3 matches) ne peuvent conjointement dépasser Arsenal vu qu’ils s’affronteront lors de la dernière journée.