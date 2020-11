Décès du jeune Adil: des incidents à Anderlecht

Un groupe d’une quarantaine de personnes s’est formé ce jeudi soir vers 20h30 sur la place du Conseil à Anderlecht et des jets de pierres et de cocktails Molotov ont été constatés, a indiqué en soirée la police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Une voiture a été incendiée. Il n’y a pas eu de blessé.

Les jets de projectiles ne visaient pas spécifiquement les forces de police, qui étaient présentes sur place avec plusieurs équipes et une arroseuse.

Les policiers n’ont pas dû intervenir. L’arroseuse n’a pas non plus été employée contre le groupe en cause.

Le chef de corps de la police de Bruxelles-Midi et le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps surveillent la situation de près, notamment avec le couvre-feu qui est en application à compter de 22h00.