Quatre ans pour lutter contre les violences faites aux femmes

Après un an de travail commun et de concertations, Christie Morreale (PS), Bénédicte Linard (Ecolo) et Barbara Trachte (Ecolo) ont présenté leur plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes. Officiellement adopté jeudi au sein des organes exécutifs de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Cocof, ce plan comprend 65 mesures qui devront être mises en œuvre durant cette législature.

« Vingt ans après que les politiques ont commencé à se saisir de ce dossier, les violences conjugales restent un fléau », introduit Christie Morreale, ministre wallonne des Droits des femmes. « Plus de quarante plaintes sont déposées chaque jour pour violence conjugale. Plus de cent-vingt féminicides ont eu lieu depuis 2017, dont vingt-et-un cette année. Dix-huit viols sont commis chaque jour en Wallonie. Et on le sait, ces chiffres dramatiques sont en-dessous de la réalité. »