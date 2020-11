Coronavirus: politiquement, l’heure d’un premier assouplissement est venue

Au menu du Comité de concertation de ce vendredi : les modalités de réouverture des commerces, la bulle légèrement élargie pour Noël, et un baromètre pour aider les Belges à passer l’hiver.

D’après l’avis des experts sanitaires, il est trop tôt pour enclencher le «déconfinement». Mais vendredi, ce sont les différents gouvernements du pays qui prendront leurs responsabilités, réunis dès 13 heures dans un Comité de concertation piloté par le Premier Alexander De Croo. Et si personne n’ose pour l’instant prononcer le terme « déconfinement », il y sera bel et bien question de rouvrir une première vanne, celle des commerces non essentiels. Puis de s’entendre sur un petit cadeau de Noël. Voici ce que l’on sait de l’ordre du jour.

