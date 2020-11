Kayembe a signé jusqu’en 2023 à Charleroi: «Une de mes plus belles années»

Joris Kayembe s’est vu offrir un nouveau contrat ce mercredi, courant jusqu’en juin 2023 et étant assorti d’une option pour une saison supplémentaire. « Je suis très content de m’engager sur la durée, c’est aussi le témoignage de la confiance et du respect du club », a réagi l’intéressé. « Je me sens bien ici donc c’était juste normal de poursuivre l’aventure avec Charleroi. Depuis mon arrivée en janvier jusqu’à aujourd’hui, j’ai bien évolué, j’ai retrouvé un bon niveau et ma famille comme les gens du club sont contents de la manière dont les choses se passent et c’est ce qui importe. »