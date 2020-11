Tous deux absents face à Eupen pour des raisons différentes, Nicolas Raskin et Gojko Cimirot ont solidifié l’entrejeu du Standard qui n’avait plus été aussi dominateur depuis le déplacement à Charleroi. Au détriment de Samuel Bastien, laissé sur le banc avant le Clasico.

Ces deux derniers mois de compétitions ont révélé des lacunes à plusieurs niveaux concernant le Standard, et le milieu de terrain, particulièrement instable, n’y a pas échappé. Pas plus tard que samedi face à Eupen, Samuel Bastien et Eden Shamir avaient particulièrement été laxistes dans le marquage et peu incisifs en reconversion offensive.

Avec deux autres visages dans ce secteur sur la pelouse jeudi soir, c’est tout le Standard qui a été méconnaissable, dans le bon sens du terme, évidemment.