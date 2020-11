Dries Mertens rend un dernier hommage à Diego Maradona en déposant des fleurs devant un mémorial à la légende argentine (vidéo)

Le Diable rouge a pris un instant après le match de Naples en Europa League pour se recueillir et rendre un dernier hommage à Maradona.

Dries Mertens n’a pas directement pris le chemin de la maison après le match d’Europa League de Naples face à Rijeka. Le Diable rouge a fait un détour par les « Quartieri Spagnoli », un quartier napolitain où les fresques murales à l’effigie de Diego Maradona sont visibles à chaque coin de rue.

En pleine nuit, Mertens s’y est rendu à bord d’une camionnette blanche afin de déposer des fleurs devant un mémorial à la légende argentine et s’y recueillir un instant.

Quelques heures plus tôt, devant les grilles du stade de Naples et avant le coup d’envoi du match, ce sont son coéquipier Lorenzo Insigne et Tommaso Starace, le magasinier du club, qui ont déposé une gerbe de fleur en hommage à Maradona.