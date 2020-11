Le comité de concertation se réunira vendredi après-midi pour évaluer les mesures sanitaires prises jusqu’au 13 décembre pour endiguer la deuxième vague de Covid-19 et organiser la fin de l’année. Des assouplissements sont attendus pour les commerces non essentiels ainsi que la mise au point d’un « instrument de navigation » à plus long terme. Des voix s’élèvent aussi afin de desserrer un peu l’étau pour les fêtes de Noël.