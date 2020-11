Noël: «Ce n’est pas vraiment le moment d’organiser de grandes fêtes, ni de petites», selon Erika Vlieghe

L’infectiologue Erika Vlieghe, cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire d’Anvers, a appelé vendredi les Belges à la prudence durant la période de Noël, alors que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus semble refluer.

« Ce n’est pas vraiment le moment d’organiser de grandes fêtes, ni de petites », a-t-elle affirmé lors de l’émission De Ochtend de la VRT-radio.

« Mettre en péril le bénéfice que nous avons réalisé ? »

« Je serais très prudente. Les hôpitaux sont bondés et le secteur de la santé est toujours en train de craquer. Ce n’est vraiment pas le moment d’organiser de grandes fêtes, et pas même de petites non plus. Je pense aussi que beaucoup de gens le comprennent », a ajouté la professeure Vlieghe.