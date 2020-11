Par U.S.

Lors de la troisième et dernière conférence du Centre de crise de la semaine, les porte-parole interfédéraux, Yves Van Laethem (côté francophone) et Steven van Gucht (côté flamand), ont commenté les chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus du pays, et ce quelques heures à peine avant un nouveau Comité de concertation.