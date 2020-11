Les ventes de voitures d’occasion grimpent, leurs prix aussi?

Plus 15,8 % en août, plus 15,1 % en septembre, plus 2,3 % en octobre… Au total, voilà cinq mois que les immatriculations de voitures d’occasion dépassent celles de 2019, selon les données compilées par la fédération des professionnels de l’automobile Traxio. L’engouement pour ce segment, très marqué dès le premier déconfinement, poursuit donc sur sa lancée. A côté, le neuf fait grise mine : à part un léger passage dans le vert en septembre (+2,4 %), moins de véhicules neufs ont été immatriculés chaque mois depuis février, en comparaison annuelle.