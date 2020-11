Comment la bière Curtius est devenue un symbole liégeois

La Brasserie C, née en 2012, a bien évolué et est devenue un acteur incontournable de Liège, au point de se confondre avec la ville. Au pays de Jupiler, le défi était osé !

«Nous avons un ADN de brasseur, pas de revendeur. Et notre volonté a toujours été de devenir indépendants. On nous a proposé de faire entrer des capitaux, mais nous n’avons pas voulu», expliquent les fondateurs. - BrasserieC.

La montagne de Bueren, cette prouesse architecturale, long escalier qui ne s’en finit pas, s’étend à perte de vue. C’est au pied – ils ne sont pas fous – et non au sommet que la Brasserie C, connue principalement pour sa bière Curtius, a établi ses quartiers. Ou plutôt sa maison mère, devrons-nous dire désormais, puisque sa production principale se fait depuis quelques semaines dans un entrepôt qui appartenait auparavant à la société de cycles Diamond (toujours sur la commune de Liège). Grâce à sa nouvelle entité de production, la Brasserie C va pouvoir prendre son indépendance car jusqu’à présent, une partie était encore sous-traitée à la brasserie Lupulus.