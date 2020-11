Le documentaire «Diego Maradona» sera diffusé sur VOOsport, en hommage à la légende argentine

Le décès de Diego Maradona bouleverse la planète foot depuis ce mercredi. L’heure est aux multiples hommages. En 60 ans, la légende argentine a connu une vie très mouvementée entre gloire et décadence.

Sa vie, elle a notamment été retracée dans un long-métrage documentaire réalisé par Asif Kapadia et nommé « Diego Maradona ». Un documentaire à découvrir, ou redécouvrir, sur VOOsport World qui a décidé de le diffuser ce vendredi (22h40, VOOsport World 2) et dimanche (12h40, VOOsport World 1). L’occasion de retracer la carrière d’« El Pibe de Oro » et plus particulièrement, sa période à Naples. Le tout, commenté par ses proches, son coach, son épouse et Maradona lui-même.