Deux gardiens fiables, de l’instabilité dans le milieu,... Voici notre grande comparaison de chaque ligne de jeu avant Anderlecht-Standard

Le Clasico, c’est déjà ce dimanche ! Le Standard se déplace en terres bruxelloises, avec la ferme intention de repartir de là avec trois points, qui pourraient lui permettre de monter sur le podium. Mais les Mauves sont en embuscade juste derrière au classement, avec seulement deux points de retard, et pourraient, en cas de victoire, entrer dans le top 4, synonyme de playoff 1. Autant dire que l’enjeu sera donc immense, d’un côté comme de l’autre. Pour préfacer ce choc au sommet, nous avons comparé chaque ligne de jeu.

Par A.C. avec J.B., D.S., G.R. et X.T.

Gardien

Dans les cages, le Standard a trouvé son numéro 1 depuis un petit temps en la personne d’Arnaud Bodart. Le portier est, de loin, le joueur le plus irréprochable dans les rangs liégeois, même s’il peut encore progresser pour devenir un « game changer » à son poste.

En face, le poste de keeper est également celui qui donne le plus de satisfaction au coach. Hendrik Van Crombrugge, promu capitaine suite à la retraite de son actuel T1, se montre aussi constant que décisif sur sa ligne. On ne peut pas lui reprocher grand-chose depuis le début de la saison tant avec ses mains qu’avec ses pieds. Et quand il n’est pas en état, Timon Wellenreuther fait très bien le job. Très bon au Beerschot dimanche, il avait également été performant à Bruges malgré deux buts concédés.