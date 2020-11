Noël, un désir criant de chaleur humaine et de repères

A quoi ressemblera la fête de Noël cette année ? A plus d’un mois du réveillon, l’interrogation est montée dans l’opinion, au point de devenir une véritable question politique, à laquelle les décideurs ont été sommés de répondre.

Alors que notre vie quotidienne – et avec elle nos habitudes et rituels les plus ancrés – a été totalement bouleversée depuis le printemps dernier, comment expliquer une telle importance accordée à cette tradition de fin d’année ?

Lorsqu’on lui pose la question, l’anthropologue et historien Olivier Servais, professeur à l’UCLouvain, pointe trois raisons.