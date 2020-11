Vincent Kompany avant Anderlecht – Standard: «Ce Clasico peut tout changer dans notre saison»

Battu au Beerschot, Anderlecht se doit de réagir et la venue du Standard est évidemment une très bonne occasion de remettre les points sur les « i ». « Ce que j’adore avec un Clasico, c’est que même en ayant dix points en moins ou en plus, gagner ce genre de rencontre peut tout changer pour la suite la saison », avance Vincent Kompany. « C’est un match à part. Pour un coach, c’est facile de motiver les joueurs pour ce rendez-vous. C’est le rendez-vous de la saison. À moi de faire en sorte que les joueurs soient en confiance sur le terrain. Ils devront être capables de traverser un mur s’il le faut. Je peux vous assurer que l’envie du Standard ne pourra jamais être plus grande que la nôtre. »