La Sogepa accorde un prêt à Galler; les travailleurs toucheront leur prime de fin d'année

Dans le contexte difficile de la pandémie - qui a touché les ventes cruciales de chocolat à Pâques mais aussi de la rentrée - la direction étudiait plusieurs options pour relancer la chocolaterie en 2021.

L'une d'entre elles était le renoncement de la prime de fin d'année. Consultés, 79% des travailleurs ont accepté le principe d'un effort de solidarité.

Cet engouement a permis d'accélérer les négociations: une réunion s'est tenue lundi avec le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus et la Sogepa. Ils "ont été très sensibles à la volonté des travailleurs d'aider eux-mêmes leur entreprise et ont fait part de leur volonté de tout faire pour que cela ne soit plus nécessaire", indique Galler.