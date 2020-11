Mike Tyson remonte sur un ring ce samedi: un vrai faux come-back entre excitation et interrogations

Tout est parti de vidéos postées au mois de mai par « Iron Mike » sur les réseaux sociaux. Particulièrement affûté, l’ex-roi de la catégorie-reine y martyrisait son malheureux sparring-partner avec des enchaînements supersoniques, suscitant un buzz énorme (plus de 12 millions de vues sur Instagram).

Longtemps à l’état de fantasme, le come-back de ce géant du noble art est ensuite devenu réalité le 23 juillet avec l’officialisation d’un duel au Staples Center contre Roy Jones, 51 ans et champion du monde dans quatre catégories différentes entre 1993 et 2004 (moyens, super-moyens, mi-lourds, lourds), organisé par une structure caritative (Legends Only League).

L’ancienne terreur des rings, qui a dominé les lourds entre les années 1980 et 1990, aura à coeur de montrer un autre visage que lors de sa pathétique ultime défaite il y a quinze ans contre un quasi-inconnu, Kevin Mc Bride. Un revers qui avait mis un terme à sa riche carrière, faite de haut et de bas.