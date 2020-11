GP de Bahreïn: Lewis Hamilton le plus rapide des premiers essais libres

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est montré le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn, la 15e de 17 manches du championnat du monde, vendredi.

Le Britannique, qui a remporté son 7e titre de champion du monde en Turquie il y a deux semaines, a signé le temps de 1:29.033 sur le circuit international de Sakhir, long de 5,412 km. Hamilton a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas (+0.449) et le Mexicain Sergio Perez (Racing Point/+0.967).

L’Espagnol Carlos Sainz (McLaren/+0.985) et le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri/+1.016) complètent le top 5 devant les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (+1.261) et du Thaïlandais Alexander Albon (+1.269). Du côté de Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc (+1.556) et l’Allemand Sebastian Vettel (+1.595) se classent respectivement 11e et 12e.