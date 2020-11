Bpost a pris cette décision suite au refus des syndicats de voir des indépendants s’occuper de la livraison des colis non retirés en magasin

La collaboration entre bpost et la chaîne Decathlon visant à faire des magasins de cette dernière des points d’enlèvement de colis déjà fait long feu en Wallonie. A partir de ce vendredi, plus aucun colis bpost ne sera déposé dans les Decathlon du sud du pays, nous indique l’entreprise. C’est la conséquence du refus des deux principaux syndicats – CGSP et CSC – de voir bpost faire appel à des indépendants pour acheminer ces colis chez les particuliers après le délai de cinq jours.