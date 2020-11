Le bon travail des éditeurs belges

Les éditeurs belges peuvent pavoiser. Trois des cinq auteurs nominés pour le Prix Victor Rossel sont publiés en Belgique : Aliénor Debrocq et Juan d’Oultremont chez Onlit, Catherine Barreau chez Weyrich. Seuls deux livres édités en France, ce n’était plus arrivé depuis très longtemps, si ce le fut d’ailleurs : je n’ai pas compulsé les archives du Rossel. Sans briser la confidentialité des délibérations du jury, je peux ajouter que l’on y procède par éliminations successives. Et sur les 22 derniers romans en lice, je peux dire qu’il y en avait quinze édités chez nous. Un record, je crois. Par ailleurs, le Grand Prix du roman de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique a aussi sélectionné ses cinq finalistes, et l’on y trouve de même trois auteurs édités en Belgique : deux qui sont aussi sélectionnés par le Rossel, Catherine Barreau et Juan d’Oultremont, et Sandrine Willems, aux Impressions nouvelles.