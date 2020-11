Le spécialiste du mastic, Soudal, effectue sa plus grosse reprise aux Emirats

Soudal va reprendre la société Al Muqarram Insulation Material Industry LLC, une entreprise familiale qui compte deux sites de production aux Emirats arabes unis. Sans mentionner le montant de la transaction, le spécialiste des colles et mastics établi à Turnhout précise qu'il s'agit de la plus grande reprise de son histoire.

La société émiratie, fondée en 1999, compte 250 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de 30 millions d'euros. Le journal De Tijd estime que Soudal a dû mettre 50 millions d'euros sur la table.

"Al Muqarram est très complémentaire à Soudal, tant de par sa gamme de produits qu'en raison de son implantation géographique. L'entreprise s'illustre en effet dans le Golfe persique, en Afrique orientale et dans le sud-ouest de l'Asie. Ces destinations ne sont pas inconnues pour Soudal, mais ce sont des marchés moins développés pour nous", commente l'entreprise belge.

Soudal est plus grand producteur indépendant européen de mastics, colles et mousses de polyuréthane. La société compte 22 unités de production dans le monde et emploie plus de 3.500 personnes.