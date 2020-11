Intellectuel français, suite et fin

Avec D’un siècle l’autre, Régis Debray revient à la philosophie, au sens qu’Hegel donnait à ce mot : son temps saisi dans la pensée.

Son temps ? L’époque, d’abord, avec sa succession de changements et de mouvements, d’événements et de phénomènes bigarrés. Mais par-delà, une vie d’homme, dont on ne dira certes pas qu’il « a fait son temps », mais qui a eu le privilège de voir mourir un monde et en naître un nouveau.

Dans cet ouvrage, Debray tente de dégager la Raison de l’histoire dont il fut l’acteur et le témoin autant qu’un physiologiste avisé, jetant en permanence des ponts entre le chronos et le logos.