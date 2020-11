La face cachée des héros

On s’en doutait après leur rencontre dans Nuit sombre et sacrée, Harry Bosch et Renée Ballard collaborent à nouveau dans Incendie nocturne. Tous deux créés par Michael Connelly, Bosch et Ballard ont vécu de multiples aventures dans deux séries de romans parallèles avant de se rencontrer et de commencer à travailler ensemble.

Toujours de service de nuit, Ballard est appelée sur une affaire aussi sordide que banale : un sans-abri est mort brûlé vif dans sa tente. Pendant ce temps, Bosch commence à étudier un vieux dossier que lui a remis la veuve de John Jack Thompson. Si les deux hommes ne s’étaient plus vus depuis un moment, Thompson avait été le mentor de Harry Bosch. Lorsque, le jour même de son enterrement, sa veuve lui remet le dossier d’une affaire jamais résolue que John Jack conservait dans son bureau, Harry se fait un devoir de relancer les investigations en mémoire de son ami.