Avec le covid, l’aristocratie britannique broie du noir

Pertes de revenus touristiques en raison de la pandémie, effets du Brexit, polémique sur les fortunes liées à l’esclavage : rien ne va plus pour la noblesse. Certains châtelains doivent vendre… ou se recycler.

Highclere Castle, site de tournage de «Downton Abbey», ne reçoit quasiment plus de visiteurs pour des fêtes costumées et le reste des activités est en berne également. - AFP.

D ownton Abbey broie du noir. Highclere Castle, où a été tournée la fameuse série consacrée à l’existence de l’aristocratie britannique, fait grise mine. Le covid a mis à mal le domaine symbole de la noblesse d’outre-Manche. Limitation du nombre de visiteurs, interdiction des mariages et des fêtes, annulation de tournages cinématographiques, désertion du restaurant et de la boutique de souvenirs et d’artisanat, licenciements d’employés… Le drapeau noir flotte désormais sur le château néo-jacobéen situé au milieu d’un domaine de 405 hectares, devenu la première attraction touristique du comté du Hampshire grâce au succès planétaire du grand récit d’ITV.