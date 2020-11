Inde: «Love djihad», la théorie du complot brandie par les nationalistes hindous

L’histoire d’amour d’Arman et Shalu a débuté il y a dix ans, dans les rues de Delhi, quand ils s’apercevaient à la sortie de l’école. Mais dans une Inde conservatrice, les couples interreligieux font presque toujours face à un parcours du combattant, parfois tragique, pour faire accepter leur union. Plus encore lorsque le jeune homme est musulman, comme Arman, et la jeune femme hindoue, comme Shalu.

Le couple, qui s’est marié en février, a dû trouver protection au centre Dhanak, qui soutient les couples en détresse. « Parfois, j’ai très peur », avoue le jeune homme, âgé de 28 ans. Car sa belle-famille a porté plainte pour enlèvement. Et agite le spectre du « love djihad », théorie fomentée par les groupes hindouistes qui accusent des hommes musulmans d’épouser des jeunes hindoues pour les obliger à se convertir. « Jamais les musulmans ne voudraient ainsi piéger des femmes hindoues ! », s’insurge Arman.