Pluie de blessures au Real Madrid: Zidane fait le point avant le match contre Alaves

Zinedine Zidane a annoncé vendredi en conférence de presse que son latéral droit Dani Carvajal souffrait d’une lésion musculaire à l’adducteur droit. L’international espagnol ne disputera donc pas le match contre Alaves samedi lors de la 11e journée de Liga.

«Carvajal a quelque chose. Je ne sais pas pour combien de temps car je ne suis pas docteur. Il a une gêne», a expliqué Zidane en conférence de presse vendredi.

L’entraîneur français d’Eden Hazard et Thibaut Courtois sera une nouvelle fois être privé de son attaquant maison Karim Benzema et de son capitaine Sergio Ramos.

«Pour Karim, c’était plus long, le plus important est qu’il se sente bien pour revenir avec l’équipe. Un joueur doit être bien pour être bon. Avec Sergio, nous n’allons pas prendre de risques non plus. Ses sensations sont bonnes et nous verrons quand il pourra revenir.»