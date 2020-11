Besnik Hasi au «Soir»: «Dans cette aventure mauve, c’est Vincent Kompany qui a pris tous les risques»

Actif en Arabie Saoudite depuis l’été 2018, après des expériences chahutées au Legia Varsovie et à l’Olympiacos, Besnik Hasi (48 ans) se verrait volontiers revenir en Pro League la saison prochaine. Le Kosovar s’épanouit depuis deux ans et demi à Al-Raed, mais sa famille lui manque. Dimanche, il suivra attentivement le choc entre Anderlecht et le Standard. Quatre fois champion de Belgique en tant que milieu de terrain de Genk (1) et du RSCA (3), Hasi est le dernier entraîneur anderlechtois à avoir remporté un Clasico décisif au parc Astrid.

Besnik Hasi, on vous avait un peu perdu de vue. Comment se passe votre aventure au Moyen-Orient ?