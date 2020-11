Michel Platini: «Pour les jeunes, personne n’arrive à la cheville de Diego Maradona»

Deux stars planétaires opposées dans une lutte symbolique dans le contexte d’un même championnat : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont rien inventé. La Serie A avait déjà vécu ça dans les années 80 avec Michel Platini (Juventus) et Diego Maradona (Naples). Coïncidence (ou pas), le Français a tiré sa révérence chez les « Bianconeri » en 1987 quand l’Argentin a décroché son premier scudetto avec les « Partenopei », comme un passage de témoin. Entre numéros 10, l’estime était réciproque. La disparition prématurée de Maradona ne pouvait laisser Platini indifférent.

Michel et Diego. Platini et Maradona. Deux étrangers. Un duo étrange de numéros 10. Grands, chacun à leur manière. Michel, arrivé en Italie deux saisons plus tôt que Diego, est de cinq ans son aîné. Les deux adversaires se sont également faits interprètes de deux Italies opposées.

Michel, Diego était l’autre numéro 10.