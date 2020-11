La faute de Witsel sur Wasilewski, le match arrêté par les supporters mauves,... Retour en vidéos sur les dix Clasicos qui ont marqué le 20e siècle

Les rencontres entre Anderlecht et le Standard ont souvent donné lieu à des moments mémorables, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Des scènes qui, parfois, n’auraient peut-être jamais dû se produire. Quoi qu’il en soit, un Clasico, c’est toujours un grand moment de football. Du tacle de Witsel sur Wasilewski au match arrêté à cause des fumigènes, en passant par les test-matches et le jeu d’acteur de Sa Pinto, voici les dix Clasicos qui ont marqué le 20e siècle.

Avril 2005, la fin de match de folie

Deuxièmes du championnat, les Mauves devaient s’imposer à tout prix pour ne pas voir Bruges, six points devant, s’échapper seul en tête. Ils recevaient le Standard, juste derrière au classement avec cinq points de retard. Bruxellois et Liégeois se sont rendus coup pour coup dans ce match, jusque dans le temps additionnel ! Un match qui a permis à un certain Vincent Kompany, qui venait de fêter ses 19 ans à peine, de marquer son troisième but dans notre championnat…