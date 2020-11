Abdoul-Fessal Tapsoba avant le Clasico: «Je peux devenir le grand attaquant du Standard»

Utilisé lors des trois derniers matches par Philippe Montanier, Abdoul-Fessal Tapsoba prend de plus en plus d’importance dans l’équipe du coach français. Jeudi, le jeune Burkinabè (19 ans) a pris une autre dimension en débloquant son compteur-but avec le Standard : une égalisation face à Poznan qui a relancé son équipe, pourtant à dix suite à l’exclusion d’Obbi Oulare. Un coup du sort qui lui a d’ailleurs a permis de monter au jeu à la pause. « Je réalise un rêve d’enfant », a-t-il avoué après le match. « Je ne me rends pas compte de ce que je suis en train de faire ici. J’espère que cela va continuer pour moi. »