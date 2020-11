Reportage

On n’est pas là pour se plaindre, on sait que ce qu’il se passe est très difficile tant au niveau économique que sanitaire. Et les animateurs font tout pour maintenir les activités du centre culturel. » Franck Pezza, nouveau directeur du Centre régional d’action de Sambreville (Crac’s), n’hésite pas à mettre en avant les efforts de son équipe.