Qualifications Euro 2022: les Belgian Lions confirment leurs ambitions

Avec trois victoires et la première place du groupe, l’équipe nationale a fait forte impression face à la Tchéquie et affrontera la Lituanie dimanche en pleine confiance.

Plus de deux ans que la Belgique n’a plus perdu ! En 7 matches officiels à la tête de l’équipe nationale, le coach Dario Gjergja n’a pas encore connu la défaite. L’empreinte du mentor ostendais est indiscutable dans cette réussite, qui repose sur les progrès individuels d’une génération très talentueuse, à l’image de son nouveau leader, Retin Obasohan. Mais surtout sur un collectif aussi huilé qu’enthousiaste. Ni la pandémie, ni le huis clos très strict qui enferme les Lions dans une bulle sanitaire à Vilnius, pas plus qu’une préparation réduite à son strict minimum ou l’absence d’un cinq de base plus expérimenté n’ont cassé le probant élan constaté en février avec des victoires convaincantes face à la Lituanie et au Danemark.