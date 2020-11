Proximus lance un budget mobilité amélioré et flexible

Créé en 2019, le budget mobilité connaît un démarrage – disons – modeste. Cette année-là, il a été accordé par 109 employeurs à 182 salariés et 73 dirigeants d’entreprise. Les montants perçus s’élèvent à 671.019 euros (salariés) et à 204.543,45 euros (dirigeants d’entreprise), selon l’administration des Finances. Net progrès par rapport au « cash for car » qui s’est avéré un flop monumental, le système du budget mobilité autorise un employeur à permettre aux employés éligibles à une voiture de société de remplacer partiellement ou totalement celle-ci par une voiture plus « verte », un budget couvrant des moyens de transport « durables » (vélo, transport en commun, voiture partagée…) et éventuellement de l’argent (amputé d’une cotisation spéciale de 38 %).