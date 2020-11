Pour les 20 ans de son Fonds, la reine Mathilde prend la parole

À l’occasion des 20 ans du Fonds reine Mathilde, l’épouse de Philippe nous accorde un entretien. Soucieuse de porter un message positif envers les plus vulnérables de la société, jeunes en tête. Et malgré le covid.

En Belgique, contrairement aux monarchies scandinaves par exemple, le Roi et la reine n’accordent traditionnellement pas d’interview. Si ce n’est en des circonstances exceptionnelles : une mission à l’étranger de Mathilde, par exemple, en tant que présidente d’honneur d’Unicef Belgique ; ou les 20 ans de mariage du couple, en décembre 2019.

Mais ce jeudi, par écran interposé pour cause de coronavirus, et par petits groupes de journalistes, la reine s’est prêtée à l’exercice de l’entretien, avec quelques médias écrits et télévisés. Le Soir en faisait partie. L’occasion d’une petite demi-heure d’échanges, avec trois confrères.

Pourquoi maintenant ? Pour un autre anniversaire.

Voilà vingt ans en effet que le Fonds princesse Mathilde, devenu ensuite Fonds reine Mathilde, fut créé grâce aux dons reçus (pour des œuvres sociales) à l’occasion du mariage avec Philippe.