Le centre de formation est devenu une question de vie ou de mort pour Anderlecht et le Standard

A l’heure où leurs finances sont dans le rouge et leur équilibre fragile, Anderlecht et le Standard jurent, plus que jamais, par leur centre de formation. Au moins autant par nécessité que par conviction.

Planche de salut de deux clubs qui s’affronteront ce dimanche dans un clasico du pauvre, les deux Académies comptent parmi les plus performantes de Belgique. Si le Standard fait la part belle à ses jeunes, avec notamment Vanheusden, Raskin, Bastien et Balikwisha – ces trois derniers ont du sang mauve dans les veines –, la formation du RSCA garde un peu d’avance. Depuis son arrivée à la tête des Diables rouges, Roberto Martinez a déjà utilisé 16 joueurs (sur 51) issus de Neerpede. Et puisqu’il est beaucoup question de gros sous au parc Astrid, on soulignera que, depuis l’avènement de Vincent Kompany en 2003, le Top 10 des transferts « made in Neerpede » a rapporté 112,5 millions.

A Bruxelles comme à Sclessin, on rêve de décrocher d’autres gros lots. Mais on aspire aussi, pour que la boucle soit bouclée, à de véritables plus-values sportives telles que Witsel, Fellaini, Lukaku ou Tielemans.

1