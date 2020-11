Frank Defays après Eupen – Charleroi (3-1): «Pourtant, on est bien rentré dans le match»

Frank Defays, quelle est votre analyse de cette rencontre ?

On était plutôt bien rentré dans la partie. Avant l’ouverture du score d’Eupen, on a eu de bonnes intentions, on a eu la possession et de bons appels offensifs, qui ont donné des possibilités, même si c’était sans permettre de se créer de réelle occasion. Mais après le but, tout s’est compliqué pour nous. Eupen a gagné plus de duels et de deuxièmes ballons que nous.

Comment expliquez-vous ce relâchement à 1-0 ?

Il est inconscient. Il y a des jours plus difficiles et ça a été le cas ce vendredi. Mais à chaud, c’est évidemment compliqué de trouver les explications.