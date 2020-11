Guillaume Gillet après Eupen – Charleroi (3-1): «Personne n’a triché mais c’était insuffisant»

Guillaume Gillet retrouvait le onze de départ, ce vendredi à Eupen. « Cela faisait un petit temps que je n’avais plus goûté à ça (NDLR : le 4 octobre et la défaite face au Standard, où il avait joué arrière droit). Et c’était un retour aux sources pour moi, qui ai passé une très belle saison ici il y a très longtemps (NDLR : en 2005-2006). Malheureusement, ça se termine mal. Personnellement, je me suis bien senti dans ce match, physiquement. Mais au final, c’est une contre-performance de notre part. »