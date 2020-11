Avant Anderlecht – Standard ce dimanche, revivez les derniers Clasicos en vidéos

Ce dimanche, Anderlecht et le Standard vont s’affronter pour la première fois en 2020. En effet, étant donné la situation en fin de saison 2019-2020 et l’arrêt du championnat, Mauves et Rouches n’ont plus croisé le fer depuis près d’un an. Ce sont donc des équipes biens différentes de la dernière fois qui vont se défier sur le coup de 18h15 ce dimanche dans le cadre de la 14e journée de Pro League.

Les Mauves pointent en 7e position au classement (21 points) et ne sont qu’à deux longueurs des Rouches, 5es (23e pts). Une victoire des hommes de Kompany permettrait donc au club bruxellois de dépasser son adversaire du soir. Pour l’équipe de Philippe Montanier, un succès serait évidemment le bienvenu pour rester un tant soit peu au contact de la tête du championnat, dominé par Bruges et ses 26 points.

En attendant ce duel, qui se jouera malheureusement à huis clos, retour en images sur les dernières confrontations entre Anderlecht et le Standard.