Mathias Dewatripont : «Il faudrait une cotisation solidarité sur les revenus 2020»

Si l’heure est au soulagement pour les commerçants qui pourront rouvrir dès le 1er décembre, des milliers d’indépendants de Belgique, notamment dans le secteur de l’HoReCa, étouffent toujours. L’épidémie a mis le pays à l’arrêt et les dégâts économiques sont gigantesques. L’Etat aura-t-il les reins assez solides pour supporter toutes les aides promises et les conséquences financières de 2020 ? Mathias Dewatripont propose une solution : « Cette crise crée beaucoup d’inégalités, de pauvreté, de solitudes. On entend beaucoup, et c’est normal, des gens qui demandent des aides. Mais on n’entend pas assez ceux qui disent « Moi, ça va, et je vais aider ». Des gens comme moi qui ont gardé leur salaire, qui peuvent travailler tranquillement à la maison… je trouverais normal qu’il y ait une solidarité sur les revenus 2020, pour aider à ce que l’Etat ne doive pas trop augmenter son déficit. Il y a déjà eu des cotisations de solidarité dans les années 80-90.